На встрече тебя ждёт диалог с самим собой через образы, смыслы и эмоции, спрятанные в кинематографе. Разбор с психологом помогает видеть глубину, замечать скрытые мотивы героев, понять природу своих реакций и найти параллели с реальной жизнью. О фильме: Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение. Ведущая - Наталья Кривцова, психолог с опытом работы более 5 лет.