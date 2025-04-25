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Кинопоказ с психологом: «Всегда говори «Да» (2008)

Центр психологии Life Psychology, улица Бограда, 111

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На встрече тебя ждёт диалог с самим собой через образы, смыслы и эмоции, спрятанные в кинематографе. Разбор с психологом помогает видеть глубину, замечать скрытые мотивы героев, понять природу своих реакций и найти параллели с реальной жизнью. О фильме: Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение. Ведущая - Наталья Кривцова, психолог с опытом работы более 5 лет.

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