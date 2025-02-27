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Кинопоказ документалки «Против ветра»

Дом кино, проспект Мира, 88

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Некогда зеленая Ногайская степь на севере Дагестана превращается в бескрайнюю пустыню. Простая сельская женщина Гульфира борется с экологической катастрофой, настигшей её родную землю. Бригада, которую она возглавляет, каждую осень отправляется в сердце новой пустыни на несколько месяцев. Ежедневно проходя много километров, они втыкают в сухой песок тонкие прутья в надежде, что кустарник приживется и остановит песок. Выиграет ли Гульфира эту битву со стихией? Устоят ли ногайский народ и земля?

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