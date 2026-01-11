Киноклуб: «Три тысячи лет желаний»
Дом, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Атмосферный киновечер в историческом пространстве города. Совместно с режиссёром и психологом Левшовой Яролавной ты будешь исследовать глубинные психологические и духовные пласты удивительного фильма Джорджа Миллера. «Три тысячи лет желаний» — это не сказка о волшебных желаниях, а глубокая медитация о свободе, любви и природе человеческой души. Приноси свои мысли, любимые цитаты и желание, которое стоит загадать перед просмотром. В программе: кинопросмотр в уютном зале, мягкое освещение и живые обсуждения после фильма. Бар будет работать весь вечер: безалкогольные напитки, авторские коктейли и тёплая атмосфера, где можно задержаться и пообщаться.
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