Атмосферный киновечер в историческом пространстве города. Совместно с режиссёром и психологом Левшовой Яролавной ты будешь исследовать глубинные психологические и духовные пласты удивительного фильма Джорджа Миллера. «Три тысячи лет желаний» — это не сказка о волшебных желаниях, а глубокая медитация о свободе, любви и природе человеческой души. Приноси свои мысли, любимые цитаты и желание, которое стоит загадать перед просмотром. В программе: кинопросмотр в уютном зале, мягкое освещение и живые обсуждения после фильма. Бар будет работать весь вечер: безалкогольные напитки, авторские коктейли и тёплая атмосфера, где можно задержаться и пообщаться.