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Киноклуб: «Сводишь с ума»

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение свежей российской премьеры — фэнтези-комедия «Сводишь с ума». «Сводишь с ума» — это не просто история о любви с первого взгляда. Это нежная и ироничная притча о том, как настоящая близость рождается не от прикосновений, а от разговоров по душам, когда тебя слышат и понимают. Приноси своё настроение, воспоминания о самых невероятных знакомствах и готовность погрузиться в атмосферу уюта, легкой грусти и большой надежды. В программе: кинопросмотр в уютном зале, мягкое освещение и живые обсуждения после фильма. Бар будет работать весь вечер: безалкогольные напитки, авторские коктейли и тёплая атмосфера, где можно задержаться и пообщаться.

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