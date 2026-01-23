Просмотр и обсуждение свежей российской премьеры — фэнтези-комедия «Сводишь с ума». «Сводишь с ума» — это не просто история о любви с первого взгляда. Это нежная и ироничная притча о том, как настоящая близость рождается не от прикосновений, а от разговоров по душам, когда тебя слышат и понимают. Приноси своё настроение, воспоминания о самых невероятных знакомствах и готовность погрузиться в атмосферу уюта, легкой грусти и большой надежды. В программе: кинопросмотр в уютном зале, мягкое освещение и живые обсуждения после фильма. Бар будет работать весь вечер: безалкогольные напитки, авторские коктейли и тёплая атмосфера, где можно задержаться и пообщаться.