Киноклуб: «Шоу Трумана»
Дом, проспект Мира, 49
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Завершение:
от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Атмосферный киновечер в историческом пространстве города.Простр проникновенной картине о свободе и смелости – «Шоу Трумана» Погрузись в идеальный маленький городок Сихэйвен и пройди путь вместе с Труманом, открывая тайны его идеальной жизни. А после просмотра обсудишь, что для тебя значит выбор, свобода и личная правда. В программе: кинопросмотр в уютном зале, мягкое освещение и живые обсуждения после фильма. Бар будет работать весь вечер: безалкогольные напитки, авторские коктейли и тёплая атмосфера, где можно задержаться и пообщаться.
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