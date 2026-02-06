Киновечер в уютном пространстве: совместно с режиссёром и психологом Ярославной Левшовой ты отправишься в удивительное путешествие по внутренним и внешним мирам героя. «Невероятная жизнь Уолтера Митти» — это не просто история о побеге от рутины. Это глубокая и красивая притча о поиске смелости быть собой, где каждая мечта — это ключ от двери в реальную жизнь. Посмотришь красивый, на первый взгляд простой и лёгкий, но на самом деле очень глубокий фильм. Поговоришь о: • Смысле жизни и настоящих мечтах • Решениях, которые меняют всё • Подавленных субличностях, которые мешают нашей реализации и о многом другом В программе: кинопросмотр в уютном зале, мягкое освещение и живое обсуждение после фильма. Бар будет работать весь вечер: безалкогольные напитки, авторские коктейли и тёплая атмосфера, где можно задержаться и пообщаться.