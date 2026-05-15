Встреча, посвящённая яркому и дерзкому дебюту Квентина Тарантино — «Бешеные псы». С первых минут фильм захватывает своим нелинейным повествованием, остроумными диалогами и фирменным чёрным юмором. Это не просто криминальная драма, а многослойная и смелая картина, сформировавшая дальнейший узнаваемый культовый стиль режиссера. После просмотра обсудишь: • Какие режиссёрские решения делают фильм по-настоящему сильным • Детали, отсылки и пасхалки, которые легко упустить при первом просмотре • Интересные закадровые факты со съёмок • Ключевые моменты из биографии Тарантино и их влияние на его творчество