Киноклуб: «Бешеные псы»
Дом, проспект Мира, 49
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от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Встреча, посвящённая яркому и дерзкому дебюту Квентина Тарантино — «Бешеные псы». С первых минут фильм захватывает своим нелинейным повествованием, остроумными диалогами и фирменным чёрным юмором. Это не просто криминальная драма, а многослойная и смелая картина, сформировавшая дальнейший узнаваемый культовый стиль режиссера. После просмотра обсудишь: • Какие режиссёрские решения делают фильм по-настоящему сильным • Детали, отсылки и пасхалки, которые легко упустить при первом просмотре • Интересные закадровые факты со съёмок • Ключевые моменты из биографии Тарантино и их влияние на его творчество
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