Уютный киновечер в историческом здании города. На экране «Амели» – доброе кино в тёплых тонах, которое учит радоваться мелочам и видеть хорошее в каждом дне. Окунёшься в атмосферу Парижа и познакомишься с маленьким миром главной героини. А после просмотра поделишься с друг другом своими впечатлениями. В программе – просмотр фильма на большом экране, мягкий свет и интересные обсуждения. Будет работать бар с широкой безалкогольной картой и авторскими коктейлями.