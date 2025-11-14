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Про событие
Уютный киновечер в историческом здании города. На экране «Амели» – доброе кино в тёплых тонах, которое учит радоваться мелочам и видеть хорошее в каждом дне. Окунёшься в атмосферу Парижа и познакомишься с маленьким миром главной героини. А после просмотра поделишься с друг другом своими впечатлениями. В программе – просмотр фильма на большом экране, мягкий свет и интересные обсуждения. Будет работать бар с широкой безалкогольной картой и авторскими коктейлями.
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