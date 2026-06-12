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Кинодворик: «День рождения Сидни Люмета»
Дом кино, проспект Мира, 88
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Уютный кинотеатр под открытым небом. Гостей ждут дегустация, фотозона, вкусная еда и попкорн. О фильме: 17-летний Дато мечтает уехать в Санкт-Петербург и стать режиссёром, но бабушка хочет, чтобы он стал бурильщиком. О желании Дато знает только его мать, с которой он поделился тайной во время телефонного разговора. Вскоре она неожиданно возвращается домой после восьми лет в тюрьме.
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