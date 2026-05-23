Встреча, посвящённая теме, с которой сталкивается почти каждый: «я просто ленюсь» или всё-таки сил действительно нет? Встречу проведёт Алина Галеева, консультирующий психолог, прошедший обучение в Санкт-Петербурге и Германии, практикующий в мультимодальном подходе Разберёшься, почему ты так часто путаешь лень и истощение, как эта путаница усиливает чувство вины и может приводить к выгоранию. А также прислушаемся к своему состоянию. Научишься различать типы усталости и поймёшь, как справляться с этим чувством. Определишь, что даёт тебе энергию, а что забирает. Приходи, если чувствуешь, что усталость стала твоим постоянным фоном и привычные дела тебя не радуют. Эта встреча поможет тебе мягче и точнее взглянуть на своё состояние и начать лучше понимать, что тебе сейчас действительно нужно — отдых, поддержка или постепенное возвращение к активности.