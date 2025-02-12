Как изучали и изучают историю и культуру Древней Руси
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700₽
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Про событие
Лекция посвящена историографии и источниковедению истории Древней Руси. В лекции будет дан обзор историографии, начиная со становления научного подхода в XVIII веке и до настоящего времени; будут рассмотрены основные концепции и идеи, затронуты главные спорные вопросы. Вторая половина лекции касается источников исследования древнерусской истории и основных методов их изучения. Источников по истории Древней Руси не очень много, поэтому каждое свидетельство представляет большую ценность. Вместе с тем, особенности мышления, мировоззрения, языка и авторская позиция заставляют критически подходить к древним текстам, чтобы реконструировать историческую реальность. Наряду с письменными важнейшими источниками являются вещественные, которые исследуют, в основном, археологическими методами. Лектор: Сергей Юрьевич Шокарев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории древнерусской культуры ШАГИ ИОН РАНХиГС, автор более 10 научных и научно-популярных книг, в том числе «Повседневная жизнь средневековой Москвы», «Князь Андрей Большой Углицкий: судьба и эпоха», «Катастрофа Московского царства». Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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