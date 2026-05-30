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Искусственный интеллект и ментальное здоровье
Онлайн
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Конференция для помогающих специалистов и тех, кто работает с людьми. Здесь поднимут злободневный вопрос: взаимодействие с ИИ. Это будет открытый разговор о том, как ИИ влияет на жизнь и работу помогающих специалистов и что делать с этим влиянием. Пространство, где специалисты находят собственные ответы через разбор реальных кейсов, обсуждение границ, профессиональный диалог. Конференция — возможность сформировать свое суждение, опираясь на опыт коллег и этические рамки. Темы, которые будут разобраны: — Влияние взаимодействия с ИИ на ментальное здоровье. — ИИ в анализе и планировании терапии. — ИИ-супервизия. — Этика и безопасность. — Конфиденциальность данных. — ИИ для самопомощи. — Гибридная практика (человек + ИИ). — Автоматизация рутины. — Новые компетенции специалиста. Это открытая конференция не только для тех, кто работает с людьми, но и для тех, кто только планирует это делать. Возможность бесплатной дискуссии со специалистами и обмена опытом. Регистрация обязательна. Больше информации о спикерах и расписание: https://psychodemia.ru/confa-ai-and-mental-health
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