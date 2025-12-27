Вечер милых знакомств. Что в последний раз тебя по-настоящему удивило? Что ты считаешь красивым, хотя другие могут не согласиться? Какой фильм ты мог(-ла) бы пересматривать бесконечно и почему? Это будет формат, где все участники делятся на пары и знакомятся по авторским карточкам — про ценности, ощущение себя, искусство и guilty pleasure. Формат не очень быстрых знакомств, но с фиксированным временем, чтобы можно было узнать каждого. К традиционным карточками тут добавят 8 интересных вопросов про Новый год, чтобы сделать формат тематическим. Атмосферу дополнят ёлка с огоньками и наше традиционное чаепитие после.