Задача № 365: из пункта А со скоростью 4 километра в час вышел пешеход. В то же время из пункта Б ему навстречу выехал велосипедист со скоростью 9 километров в час. Расстояние между пунктами А и Б составляет 52 километра. Что случится, если однажды Велосипедист исчезнет с привычного маршрута, оставив только перчатку и велосипед? В учебнике по математике для пятого класса, в котором заперты персонажи, нет места эмоциям. Два плюс два здесь всегда равно четырём, а все события предначертаны. Ежедневно землекопы копают, бассейны наполняются, планы выполняются. Однажды в налаженной системе возникает сбой — исчезает Велосипедист, не приехавший вовремя в назначенный пункт. Следователь подозревает убийство. Вместе с Пешеходом они отправляются в опасное путешествие по учебнику, разыскивая следы пропавшего. Тот, оказывается, был странной фигурой, рассуждал о французских дадаистах, засиживался в барах и даже придумал себе имя…