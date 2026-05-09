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  1. Красноярск
  2. События

Интеллектуальная танцевальная музыка

Kroika bar, проспект Мира, 57

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Экспериментальная вечеринка, где искусство состояния и алхимии звука объединяются. Точка, где визуальная эстетика и повод создать для себя образ притягивают твоё внимание — и раскрываются в глубоком басе, поднимая энергию вверх через звуки синтеза и звуковой волны. Диджеи: • 23:00 KRO • 00:00 Uncle Po • 01:00 Neuromachine • 02:00 RAMILITCH • 03:00 P.Rom • 04:00 Pifagora & GinFromABottle

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