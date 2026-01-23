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Illusion
Kroika bar, проспект Мира, 57
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Проект Иллюжн — это про афро, прогрессив, мелодик, инди дэнс и прочие смежные направления. Когда ночь достигает своего пика, за пульт встают Bulawin и G-Krista— артисты с мощной энергетикой и корнями прямиком из столицы Сибири. Их b2b-сет — это сплав опыта, вкуса и драйва, где каждый трек рождается в моменте и превращается в чистую магию движения. Вход: 500 Предпродажа: от 250 FC\DC 18+
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