Проект Иллюжн — это про афро, прогрессив, мелодик, инди дэнс и прочие смежные направления. Когда ночь достигает своего пика, за пульт встают Bulawin и G-Krista— артисты с мощной энергетикой и корнями прямиком из столицы Сибири. Их b2b-сет — это сплав опыта, вкуса и драйва, где каждый трек рождается в моменте и превращается в чистую магию движения. Вход: 500 Предпродажа: от 250 FC\DC 18+