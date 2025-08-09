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  1. Красноярск
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I’ll be back

5Hours, проспект Мира, 96А

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Авторский проект Олега Мессера «I’ll be back». Тебя ждут самые лучшие и убойные новинки и хиты электронной танцевальной музыки от главного локомотива «5h rec.», а также его друзей, соратников и резидентов клуба. OLEG MESSER / Matvey Zoom MELE / introvert / R.A.M Healer Ivan / 9 Valley

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