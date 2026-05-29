Провожай весенний сезон крайними выходными перед долгожданным летом и делай это инфранишево… На этих выходных проси у бармена то, что заказывают реже всего. Можно подготовиться и перед визитом нагуглить какой-то непопулярный, но классический коктейль, чтобы открыть для себя новое. Позволь себе поэкспериментировать. – Что по музыке? По плану будут играть на винтажных CD-плеерах, где даже цветного экрана ещё нет, то, что не шазамится и не попадается в «Моей Волне». Настоящие нишевые алмазные находки, но в драматургии вечера. – Что надеть? Объёмные карго с ключами на карабинах, винтажные свитера, проводные AirPods’ы, а если у тебя есть усы… Диджеи: Пятница | 29.05 22:00 — Mellow Man 00:00 — Shishétc Суббота | 30.05 22:00 — Uncle Po 00:00 — Karm