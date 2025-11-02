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  1. Красноярск
  2. События

Хит-парад русской и зарубежной музыки

TOMMY HOUSE, улица Дубровинского, 1И

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Встречай рассветы на два дня дольше, танцуй вдвое страстнее и лови незабываемые моменты, чтобы хранить их в сердце навсегда. Точное время и стоимость уточняй у организатора.

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