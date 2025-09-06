HARVEST fest. — это рэп мероприятие на свежем воздухе с атмосферой уличного андера. На фесте тебя ждёт ждет: — Соревнования по стритболу — Закраска стены райтерами — Шоу кейс от райдеров — Выступление рэп артистов Билеты по предпродаже 200, на входе дороже.