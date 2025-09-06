ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Harvest

проспект Мира, 96А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

HARVEST fest. — это рэп мероприятие на свежем воздухе с атмосферой уличного андера. На фесте тебя ждёт ждет: — Соревнования по стритболу — Закраска стены райтерами — Шоу кейс от райдеров — Выступление рэп артистов Билеты по предпродаже 200, на входе дороже.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста