«Хармс» — это спектакль-путешествие в абсурдный мир воображения Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели ленинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновлённую их всеобъемлющей пошлостью. Пушкин и Гоголь, пристыженные Дворником, растворяются в воздухе. Происходит битва анекдотов (про тех же Гоголя и Пушкина), заканчивающаяся великой революцией и штурмом цирка, где классики русской литературы на потеху публике показывают фокус с исчезновением крейсер «Аврора». Гении летают на большом огурце-дирижабле и производят арт-обстрел города. Из здания Театра Драматической Жестокости действие переносится в кооперативный магазин с миловидной, но мёртвой кассиршей. А сам Даниил устраивает грандиозный побег с препятствиями, перепрыгивая через детей, старух, дома, куда-то во вселенную.