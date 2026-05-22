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Хармс

Красноярский театр кукол, проспект Мира, 104

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Завершение:

от 750₽ до 850₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Хармс» — это спектакль-путешествие в абсурдный мир воображения Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели ленинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновлённую их всеобъемлющей пошлостью. Пушкин и Гоголь, пристыженные Дворником, растворяются в воздухе. Происходит битва анекдотов (про тех же Гоголя и Пушкина), заканчивающаяся великой революцией и штурмом цирка, где классики русской литературы на потеху публике показывают фокус с исчезновением крейсер «Аврора». Гении летают на большом огурце-дирижабле и производят арт-обстрел города. Из здания Театра Драматической Жестокости действие переносится в кооперативный магазин с миловидной, но мёртвой кассиршей. А сам Даниил устраивает грандиозный побег с препятствиями, перепрыгивая через детей, старух, дома, куда-то во вселенную.

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