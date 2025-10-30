Halloween. Wednesday
Флэт, улица Дубровинского, 1А
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дэнс, дэнс, дэнс виз май хэндс! За основную концепцию взят сериал являющийся сиквелом легендарной семейки Аддамс — Уэнсдэй. Тебя ждёт стильный прайм с рэпом, электроникой и современной поп-музыкой, а так же афтепати с хитами всех времен и народов. Тематику сериала отобразят в декорациях, атмосфере и музыке. В велком дринках, во внимании к уникальным деталям и в лайн апе. Лайн ап: ПТ: Evdokimov / Z-Low / Pobeda / Relow. С микро в прайм — Ara, с микро на афтепати — Ermakov. СБ: Makarkin / Kravtsov / RSPK / Daffy. С микро в прайм — Noel, с микро на афтепати - Ara. Дресс-код: желательно, но не обязательно. Приветствуются любые жуткие образы и костюмы. Вещи ярких цветов для тех, кто займёт сторону ярких персонажей и черно-белый стиль для тех, кто займёт тёмную сторону. Вход: по картам гостя — бесплатный до 00:00, после 00:00 — 300р., без карты - 500р. Получить карту гостя можно онлайн по этой ссылке: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC
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