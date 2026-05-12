Выставка художницы Нины Поляковой. В проекте Нина раскрывает свой внутренний мир перед зрителем как грибницу. Словно археолог, она раскапывает слои своей памяти, извлекает старые травмы, навязанные роли, устоявшиеся паттерны и представляет их в пространстве как мицелий. «Грибница» о том, как непережитые в детстве события осознаются с позиции взрослого. Как разрушаются старые нейронные связи и создаются новые. Когда какие-то тропинки зарастают травой, а другие протаптываются. Детские травмы художница создает из ветошной одежды: она шьет из нее маленьких медвежат и заливает их гипсом. Метафорическим языком, через связанные между собой объекты в тотальной инсталляции, Нина Полякова показывает невидимые процессы психологической системы — как формируется целостная и гармоничная личность. Ежедневно с 10:00 до 21:00