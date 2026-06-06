Грандиозное открытие летнего дворика. * Покупая билет ты подтверждаешь своё, совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе. В случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить.