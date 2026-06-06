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  1. Красноярск
  2. События

Грандиозная дружеская вечеринка: добро пожаловать в лето

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Грандиозное открытие летнего дворика. * Покупая билет ты подтверждаешь своё, совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе. В случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить.

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