Grand Friendly party: University Students
проспект Мира, 96
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, посвящённая студентам. Собралось большое количество людей, чтобы сделать этот день ярче, целых 15 диджиков со всего города раздадут дрипчика + будут несколько фотографов радующих тебя своими фотками. На барчике, кухне и входе ждите акционный хайп, по студенческому билету будет много трэпчика, о которых расскажем на неделе. Собирайся группами, бери с собой студики и газуй в M96.
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