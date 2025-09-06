Ночь, посвящённая студентам. Собралось большое количество людей, чтобы сделать этот день ярче, целых 15 диджиков со всего города раздадут дрипчика + будут несколько фотографов радующих тебя своими фотками. На барчике, кухне и входе ждите акционный хайп, по студенческому билету будет много трэпчика, о которых расскажем на неделе. Собирайся группами, бери с собой студики и газуй в M96.