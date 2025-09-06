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  1. Красноярск
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Grand Friendly party: University Students

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, посвящённая студентам. Собралось большое количество людей, чтобы сделать этот день ярче, целых 15 диджиков со всего города раздадут дрипчика + будут несколько фотографов радующих тебя своими фотками. На барчике, кухне и входе ждите акционный хайп, по студенческому билету будет много трэпчика, о которых расскажем на неделе. Собирайся группами, бери с собой студики и газуй в M96.

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