Вебинар от Городского университета 2.0 о том, как запускать проекты, которые меняют города.

Почему один проект становится центром притяжения для всего города, а другой, даже получив грант, умирает через полгода? Разница — в подходе.

На примере реального проекта «Коворкинг Goodline» Святослав Мурунов (урбанист, эксперт ГУ 2.0) и Андрей Власевич (креативный продюсер) покажут, как сработала продюсерская механика.

Участникам вебинара расскажут:

Кто такой городской продюсер и почему он становится ключевым звеном в развитии креативных индустрий

Какие навыки и инструменты нужны, чтобы собирать команды, привлекать партнеров и масштабировать проекты

Реальные кейсы: как городской продюсер развивает локальные сообщества, бизнес и культурную среду

Как устроена Школа городских продюсеров и как она помогает перейти от идеи к устойчивым городским инициативам

Участие бесплатное, обязательна регистрация

Вебинар пройдет 16 апреля в 16:00 (МСК)