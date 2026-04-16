Вебинар от Городского университета 2.0 о том, как запускать проекты, которые меняют города.
Почему один проект становится центром притяжения для всего города, а другой, даже получив грант, умирает через полгода? Разница — в подходе.
На примере реального проекта «Коворкинг Goodline» Святослав Мурунов (урбанист, эксперт ГУ 2.0) и Андрей Власевич (креативный продюсер) покажут, как сработала продюсерская механика.
Участникам вебинара расскажут:
- Кто такой городской продюсер и почему он становится ключевым звеном в развитии креативных индустрий
- Какие навыки и инструменты нужны, чтобы собирать команды, привлекать партнеров и масштабировать проекты
- Реальные кейсы: как городской продюсер развивает локальные сообщества, бизнес и культурную среду
- Как устроена Школа городских продюсеров и как она помогает перейти от идеи к устойчивым городским инициативам
Участие бесплатное, обязательна регистрация
Вебинар пройдет 16 апреля в 16:00 (МСК)