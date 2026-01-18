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  1. Красноярск
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Городской девичник

Сплетни: любовь и танцы, проспект Мира, 79

Начало:

Завершение:

от 1490₽ до 2490₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание, мероприятие перенесли. Чисто женская туса для самых ярких девочек Красноярска. Гламур (и блонды, конечно, тоже), девчачьи разговорчики о парнях и свиданиях, полный чилл и расколбас, обсуждение того, кто где был, кто что носит, какой крем для сияния кожи самый-самый и сколько лайков в инсте уже набрал только что выложенный пост.

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