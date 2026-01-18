Городской девичник
Сплетни: любовь и танцы, проспект Мира, 79
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от 1490₽ до 2490₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Внимание, мероприятие перенесли. Чисто женская туса для самых ярких девочек Красноярска. Гламур (и блонды, конечно, тоже), девчачьи разговорчики о парнях и свиданиях, полный чилл и расколбас, обсуждение того, кто где был, кто что носит, какой крем для сияния кожи самый-самый и сколько лайков в инсте уже набрал только что выложенный пост.
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