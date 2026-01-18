Внимание, мероприятие перенесли. Чисто женская туса для самых ярких девочек Красноярска. Гламур (и блонды, конечно, тоже), девчачьи разговорчики о парнях и свиданиях, полный чилл и расколбас, обсуждение того, кто где был, кто что носит, какой крем для сияния кожи самый-самый и сколько лайков в инсте уже набрал только что выложенный пост.