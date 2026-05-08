Выставка, посвящённая легендарной мексиканской художнице. На выставке представлено более 60 репродукций работ Фриды Кало. Её картины, наполненные яркими красками, символами и внутренним огнём, рассказывают о её уникальном стиле. Несмотря на жизненные испытания, Фрида жила с невероятной страстью и любовью к миру. Именно это — жажда жизни — стало главной темой выставки. Название выставки «Фрида Кало. Да здравствует жизнь!» взято из надписи на одном из её последних натюрмортов. Это утверждение силы духа, свободы самовыражения и красоты в любых обстоятельствах. Посетители смогут погрузиться в мир мексиканского фольклора, ярких цветов, природных мотивов и глубокого чувства идентичности. Здесь царят восхищение, радость творчества и верность себе. График работы: ежедневно 11:00–20:00.