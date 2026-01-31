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С течением времени меняется мода, вкусы и предпочтения, звучание и технологии, мнения и взгляды. Но философия, отношение к музыке и подача, напротив, остаются неизменными. Здесь будут финалить январь 2026 домашним составом. Вход: 500 Предпродажа: от 250 FC\DC 18+
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