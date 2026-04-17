Мир полон раздражающих триггеров, суеты, рекламы, новостей и кричащей музыки. Самое время сменить ритм и почувствовать глубину музыки и пространства, которое снова немного преобразится. Ночью ты в полной мере погрузишься в иную музыкальную философию. Без спешки. Без лишнего шума. Без перегруза.