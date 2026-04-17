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  1. Красноярск
  2. События

Форма #214 хаус (Forma #214 House)

Kroika bar, проспект Мира, 57

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мир полон раздражающих триггеров, суеты, рекламы, новостей и кричащей музыки. Самое время сменить ритм и почувствовать глубину музыки и пространства, которое снова немного преобразится. Ночью ты в полной мере погрузишься в иную музыкальную философию. Без спешки. Без лишнего шума. Без перегруза.

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