Новогодний форевер: лови новогодний вайб + ностальгию. Время идёт, все меняется, но 2к17 не выкинуть из головы. Покупая билет ты подтверждаешь своё, совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить.