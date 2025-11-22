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Эщкере. Вечеринка в стиле 2к17. Поностальгируй, как сидел в падике и пил Эссочку с Гаражиком. Всеми любимый Live-band заиграет для тебя по новому, каждый может предложить свой любимый трек в коментах: https://t.me/m96loc Готовь свой хайповый шмот!
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