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Вечеринки
Про событие
Конец зимы и начало весны примечательны не только сменой сезонов, но и праздничными днями. По плану кайфовать в лучших традициях пространства: петь, пить, танцевать и веселиться. Опен тайм: 23:00. Лайн ап: Daffy / Makarkin / Evdokimov. С микро — Ermakov. Вход: по картам гостя — бесплатный всю ночь, без карты — 500р. Получить карту гостя можно онлайн по этой ссылке: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC
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