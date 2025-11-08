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Про событие
Ночь сильнейшей подачи и стильного звучания. Лайн ап: Daffy / Z-Low / Wind / RSPK. С микро в прайм — Ara, с микро на афтепати — Noel. Вход: по картам гостя — бесплатный всю ночь, без карты - 500р. Получить карту гостя можно онлайн по этой ссылке: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC
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