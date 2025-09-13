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  1. Красноярск
  2. События

Fiesta Rosa

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка в стиле Латинской Америки. LaTusovka — это настоящая международная вечеринка, которая объединяет ребят из Эквадора, Колумбии, Перу, Венесуэлы через танцы и музыку. Начнётся вечер в гостиной — здесь тебя ждут реггетон и латинский поп, которые затем перерастут в жгучие танцы и ламбаду. А в парадном зале электроника будет переплетаться с латинскими мотивами! Чтобы сделать этот вечер ещё ярче и поддержать атмосферу Fiesta Rosa, нарядись в розовые образы.

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