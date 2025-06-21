В день летнего солнцестояния на вершине «К1», ты сможешь зарядиться энергией природных стихий в традиции славянского праздника Ивана Купала! 15 артистов на 2 танцполах: «Воздух» и «Огонь», на высотах 517 и 526 м с House и Techno-музыкой. Line up: — MR.Z — DARKSUN live. — JON.K (Санкт-Петербург) — OLEG MESSER — ISKRA — SPIRIDONOV — ROMA ZUCKERMAN и многие другие Вход свободный. Внимание, билет на канатно-кресельную дорогу оплачивается в кассе или на турникете отдельно, стоимость составит 950 руб. С 21:00 цена билета будет 1350 рублей.