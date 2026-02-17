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Фестиваль итальянского кино «RIFF»: короткометражки «Italian Best Shorts. Крутые повороты»

Дом кино, проспект Мира, 88

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фестиваль итальянского кино «RIFF»: короткометражки «Italian Best Shorts. Крутые повороты» Альманах из 6 новейших короткометражных фильмов – лауреатов и участников различных итальянских кинофестивалей, объединяет истории людей с непростыми судьбами, которые пытаются изменить свою жизнь. Фестивали и премии: — Римский кинофестиваль, — Amarcort Film Festival, — Fabrique du Cinema Award, — Visioni Italiane (Болонья), — II Film Festival (Великобритания), — San Diego Italian Film Festival 2024 (США)

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