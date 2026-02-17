Фестиваль итальянского кино «RIFF»: короткометражки «Italian Best Shorts. Крутые повороты»
Дом кино, проспект Мира, 88
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фестиваль итальянского кино «RIFF»: короткометражки «Italian Best Shorts. Крутые повороты» Альманах из 6 новейших короткометражных фильмов – лауреатов и участников различных итальянских кинофестивалей, объединяет истории людей с непростыми судьбами, которые пытаются изменить свою жизнь. Фестивали и премии: — Римский кинофестиваль, — Amarcort Film Festival, — Fabrique du Cinema Award, — Visioni Italiane (Болонья), — II Film Festival (Великобритания), — San Diego Italian Film Festival 2024 (США)
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