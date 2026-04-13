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Этот день лучше другого дня

Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка современного художника Кирилла Показия. На экспозиции будут представлены плакаты, инсталляции и зин (малотиражный журнал). Работы выстраиваются в комфортное пространство заботы, где каждый может найти маленькие якоря поддержки в сложный день. Как отмечает автор, это выставка самопомощи: о причинах жить, преобразованных в визуальные образы. 13 апреля в 19:00 состоится открытие выставки. На вернисаже можно будет присоединиться к кураторской экскурсии Анны Андреевой и лично познакомиться с художником. Регистрация на открытие выставки: https://vk.com/app5898182_-213492930#s=3647471 Время работы выставки после открытия: ежедневно, с 9:00 до 21:00. Чуть позже мы опубликуем больше фотографий с выставки:)

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