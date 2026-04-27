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  1. Красноярск
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Энерготанец: Проявляй себя в движении

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

1150₽
Возраст 18+

Про событие

Начни неделю с красивого и глубокого взаимодействия со своей душой, телом и мыслями. Здесь ты вспомнишь, что танец и энергия неразделимы: танец рождается из энергии, а энергия раскрывается через танец. Тебе предстоит соединение с телом и дыханием, поиск внутренней опоры и пробуждение того самого бурлящего потока по телу, а поможет тебе в этом Наталья Овчаренко — практикующий тренер здорового движения и танцев, сертифицированный тренер по пилатесу международной школы фитнеса, дипломированный специалист в области танцевально-двигательной терапии ИПП «Иматон». Для одних ЭнергоТанец станет динамической медитацией, для других — свободным творческим полетом, где самые сокровенные вопросы находят неожиданные ответы.

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