Начни неделю с красивого и глубокого взаимодействия со своей душой, телом и мыслями. Здесь ты вспомнишь, что танец и энергия неразделимы: танец рождается из энергии, а энергия раскрывается через танец. Тебе предстоит соединение с телом и дыханием, поиск внутренней опоры и пробуждение того самого бурлящего потока по телу, а поможет тебе в этом Наталья Овчаренко — практикующий тренер здорового движения и танцев, сертифицированный тренер по пилатесу международной школы фитнеса, дипломированный специалист в области танцевально-двигательной терапии ИПП «Иматон». Для одних ЭнергоТанец станет динамической медитацией, для других — свободным творческим полетом, где самые сокровенные вопросы находят неожиданные ответы.