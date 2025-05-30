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  1. Красноярск
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Electro Zero

Kroika Bar, проспект мира, 57

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для тех, кто хочет вспомнить такие рейвы, как первые Пиратские Станции, Казантип, Стрелка, Сенсейшен и ненадолго вернуться в прошлое. В этот вечер будет звучать электронная музыка от 90-х до 10-х Pumping House - Hard Bass, Electro House, Trance первые Techno, Drum and Bass, Dubstep. Доставай из кладовых и антресолей старую, затёртую до дыр и прокуренную олимпийку, и приходи месить под музыло миллениалов и иксов.

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