Вечеринка для тех, кто хочет вспомнить такие рейвы, как первые Пиратские Станции, Казантип, Стрелка, Сенсейшен и ненадолго вернуться в прошлое. В этот вечер будет звучать электронная музыка от 90-х до 10-х Pumping House - Hard Bass, Electro House, Trance первые Techno, Drum and Bass, Dubstep. Доставай из кладовых и антресолей старую, затёртую до дыр и прокуренную олимпийку, и приходи месить под музыло миллениалов и иксов.