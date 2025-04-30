В Красноярск с ВДНХ привезли стенд, который представлял наш регион в Москве, и тут есть риск залипнуть на полдня, хотя сама экспозиция и небольшая, но очень интерактивная. В разных зонах можно узнавать факты о природе, культуре и промышленности края, запускать ГЭС и бороться с астероидами. А ещё поочерёдно покататься на велике по Дивногорску, подняться по «самой длинной лестнице» и поплавать на сапе. Но главное, наконец-то и у Красноярска появился собственный макет — в миниатюре воссозданы центр и Предмостная площадь, Енисей и Татышев, Караульная гора и Николаевская сопка, Торгашинский хребет и Столбы. Карту немного перекроили, чтобы не пугать спальными районами, зато можно нажать на кнопку, и поднимется модель какого-нибудь знакового здания. Например, Театра оперы и балета, кластера «Сопка» или Наццентра Астафьева. Великому писателю, кстати, посвящён отдельный стенд, где есть книжки и наушники, чтобы познакомиться с его творчеством. Вход свободный. По будням 12:00-20:00, в выходные 10:00-22:00. Галерея «Енисей»