Открытая онлайн-встреча от Городского университета 2.0 с разбором трендов и кейсов 2026.

В программе:

Масштаб и концепт: продюсирование высокотехнологичных культурных проектов

Вирусный контент, инфлюенс-маркетинг, новые медиа и другие тренды 2026

«Карта друзей» фестиваля «Пелена» как стратегия взаимной выгоды

Привлечение зрителей событий в креативной сфере через крупные цифровые сервисы

Спикеры:

Карина Колесникова — совладелица, соосновательница и идеолог digital-сервиса для знакомств и встреч «Кавёр».

Александра Мамулат — основательница коммуникационного агентства RTB Agency.Директор по маркетингу фестиваля медиаискусства «Пелена».

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Вебинар пройдет 13 октября 15:00 (МСК)