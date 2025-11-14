Погружайся в пульс Hardgroove — самого ритмичного и физически ощутимого поджанра техно. Здесь нет места статике: упругие барабанные петли и перкуссия берут под контроль тело, заставляя двигаться в унисон с битом. Единство — это не просто слово. Это энергия танцпола, где сотни единомышленников, движимых одним ритмом, становятся частью единого целого. Танец — язык, а грув — общая частота.