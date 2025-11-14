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  1. Красноярск
  2. События

Единство

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Погружайся в пульс Hardgroove — самого ритмичного и физически ощутимого поджанра техно. Здесь нет места статике: упругие барабанные петли и перкуссия берут под контроль тело, заставляя двигаться в унисон с битом. Единство — это не просто слово. Это энергия танцпола, где сотни единомышленников, движимых одним ритмом, становятся частью единого целого. Танец — язык, а грув — общая частота.

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