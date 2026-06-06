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Дождёмся?

Ядро, Улица Красной Армии, 10к3, ?5 этаж

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Йозефа Бойса – одного из ключевых немецких художников XX века, автора концепции «социальной скульптуры». Он воспринимал общество как живую форму, которую можно преобразовывать через коллективное действие, а в своих работах использовал органические материалы – войлок, мед, жир – как символы тепла, трансформации и человеческой энергии. В юбилейный год Гёте-Институты в России совместно с художниками из разных городов обращаются к наследию Бойса и переосмысляют его идеи в серии художественных проектов и перформансов. Хдожницы Дарья Бралкова и Женя Иль представят перформанс «Дождёмся?» – размышление о ценности человеческой общности и коллективного действия. В этом эксперименте органические материалы станут не только отсылкой к Бойсу, но и основой самого процесса. Происходящее потребует непосредственного участия зрителей: все присутствующие будут частью общего действия, в котором значение приобретают близость, совместное присутствие и даже человеческое дыхание. Внимание! Организаторы предупреждают, что во время перформанса зрители могут случайно испачкать одежду. На площадке будут предоставлены дождевики и бахилы. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

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