Вечер, где царит магия соединения сердец через музыку, взгляды и танцы. Дом Купидон — пространство, где можно найти и романтику, и новое интересное общение. Что ждёт внутри: — Медленные танцы: В течение всего вечера в Гостиной будут звучать специальные медленные композиции, чтобы ты мог/ла пригласить кого-то на танец, ближе познакомиться или просто погрузиться в атмосферу. — Бот для знакомств: Будет бот в телеграме (ссылку добавим чуть позже) — он поможет начать разговор, найти интересного собеседника в зале и даже анонимно отправить комплимент. — Спешл-коктейль: Здесь будет тематический авторский коктейль, который поможет добавить волшебства в этот вечер. — Место для поцелуев: ты сможешь уединиться в Кабинете — трансляция твоих поцелуев будет проецироваться в Гостиной.