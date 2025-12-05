Дом электронной музыки
DIEZEL night club, улица Сурикова, 12/6
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дом электронной музыки — проект, где важнее не жанр, а идея. Здесь собирают артистов, которые делают свой звук и показывают, что локальная сцена Красноярска умеет звучать разнообразно, смело и самостоятельно. Один вечер, одно пространство, разные настроения. Выбирай своё!
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