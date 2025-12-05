Дом электронной музыки — проект, где важнее не жанр, а идея. Здесь собирают артистов, которые делают свой звук и показывают, что локальная сцена Красноярска умеет звучать разнообразно, смело и самостоятельно. Один вечер, одно пространство, разные настроения. Выбирай своё!