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  1. Красноярск
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Дом электронной музыки

DIEZEL night club, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дом электронной музыки — проект, где важнее не жанр, а идея. Здесь собирают артистов, которые делают свой звук и показывают, что локальная сцена Красноярска умеет звучать разнообразно, смело и самостоятельно. Один вечер, одно пространство, разные настроения. Выбирай своё!

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