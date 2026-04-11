Хаус-вечеринки о периодическом счастье. Есть люди в городе, увлечённые своим выбором, те, превращают хобби в дело жизни, те, что меняют не только пространство возле себя, но и обширно вокруг, заглядывая за горизонт. Когда это желание и стремление встречается с творчеством — возникает синтез дофамина: гармона удовлетворения и счастья. Это будет стартом вечеринок Владимира Фоменко, подтверждающего значимость идеи созидания через музыку. Первые герои: Николай Новак и Роман Громов. Приготовься к знакомству хаус-музыки в её разнообразных проявлениях.