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День рождения Volcano Park

VOLCANO PARK, ДНТ Монамур, 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка в стиле Afro. Что тебя ждёт? — Afro музыка от лучших диджеев города в симбиозе с живыми музыкантами, создающих атмосферу настоящего африканского сафари — Визуальные шоу-программы и уникальные афро-декорации, погрузят тебя в таинственный мир Африки — Грандиозный фейерверк, озаряющий ночное небо над холмами Volcano Park

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