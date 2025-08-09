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Вечеринка в стиле Afro. Что тебя ждёт? — Afro музыка от лучших диджеев города в симбиозе с живыми музыкантами, создающих атмосферу настоящего африканского сафари — Визуальные шоу-программы и уникальные афро-декорации, погрузят тебя в таинственный мир Африки — Грандиозный фейерверк, озаряющий ночное небо над холмами Volcano Park
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