Вечеринка в стиле Afro. Что тебя ждёт? — Afro музыка от лучших диджеев города в симбиозе с живыми музыкантами, создающих атмосферу настоящего африканского сафари — Визуальные шоу-программы и уникальные афро-декорации, погрузят тебя в таинственный мир Африки — Грандиозный фейерверк, озаряющий ночное небо над холмами Volcano Park