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День рождение «Точки» в Новый год

Точка бар., проспект Мира, 96А

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Море пива, мандарины, шавуха, шампанское , куча веселье и много народу, всё это будет происходить в новогоднюю ночь. Тебя ждут украшенные в новогоднее настроение и дух, два этажа кайфа. Первый этаж: Танцпол с пивом, коктейлями, и красавцами диджеями. Второй этаж: Место где атмосфера наполняется истинно русским духом. Лаунж зона с посадкой и кальянами.

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