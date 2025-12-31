Море пива, мандарины, шавуха, шампанское , куча веселье и много народу, всё это будет происходить в новогоднюю ночь. Тебя ждут украшенные в новогоднее настроение и дух, два этажа кайфа. Первый этаж: Танцпол с пивом, коктейлями, и красавцами диджеями. Второй этаж: Место где атмосфера наполняется истинно русским духом. Лаунж зона с посадкой и кальянами.