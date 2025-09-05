О фильме: 70-летний дедушка с внуками, 10-летним Ток-ку и 5-летней Ток-хи, живут в деревне. Год назад отец детей умер, а сразу после похорон мать-индонезийка вместе со страховой выплатой пропала. Но как бы он ни старался, заменить внукам мать очень тяжело. Когда дед узнаёт, что ему осталось недолго, он решает найти детям семью. Перед просмотром пройдут показательные выступления k-pop dance и тхэквондо. Также с приветственным словом выступит консул Кореи, госпожа Чо Гын Хи. Начало в 19:00.